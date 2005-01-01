Вкладники «Форуму» сподіваються на справедливе рішення регіональних судів за боргами WOG

Банк «Форум»

Вкладники банку «Форум» сподіваються, що Господарський суд Волинської області прийме справедливе рішення в питанні стягнення боргів з підприємств мережі West Oil Group (WOG, група «Континіум») за кредитами, що видані банком, який зараз перебуває в стані ліквідації.

Про це «Українським Новинам» заявив представник громадської організації (ГО) «Форум SOS» Євген Кучеров.

Він повідомив, що чергові засідання Господарського суду Волинської області з питання боргу компаній ТОВ «Золотий Екватор» та МПП «ВК Імпекс» (група WOG) відбудуться 29 березня о 14:30 та 11:00 відповідно. На них буде розглянуто позови банку і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) щодо механізму і строків погашення заборгованостей зазначених компаній у розмірі 12,26 млн та 3,76 млн доларів США відповідно.

Кучеров закликає всіх вкладників з регіонів взяти участь: «Ми будемо організовувати транспорт зі Львова та Києва. Хто готовий взяти участь, повідомляйте, будь ласка, на електронну адресу: joseph_forum@ukr.net».

Він зазначив, що представники компаній-відповідачів напередодні намагалися максимально затягнути процес, невиправдано вимагаючи проведення експертиз фінансово-кредитних операцій.

Кучеров також нагадав, що 6 березня Касаційний господарський суд в складі Верховного суду України скасував рішення попередніх інстанцій та залишив в силі фінансове поручительство ТОВ «Завод Галичина» за кредитами підприємства групи WOG (ТОВ «Золотий екватор») у «Форумі» на суму близько 32 млн доларів.

«Ми сподіваємося, що на цей раз на рівні місцевої Феміди буде прийнято справедливе рішення. Тим більше, що у зв'язку з вердиктом касаційної палати Верховного суду з цього питання, у нас з'явилася надія, що вкладники повністю компенсують свої втрати», – зазначив Кучерів, додавши, що громадська організація «Форум SOS» забезпечить максимальний контроль за ходом засідань з боку вкладників.

22 березня заступник директора-розпорядника ФГВФО Світлана Рекрут заявила, що фонд починає виплати 4-ї черги кредиторів банку «Форум» – за зобов'язаннями за вкладами понад 200 тис. гривень. Вона зазначила, що борги компаній WOG, в разі успішного вирішення тяжби, складуть левову частину виплат 4-ї черги.

Раніше Рекрут заявляла, що за рішеннями місцевих судів WOG отримала майже «курортні» умови обслуговування своїх боргів перед банком – в місяць компанія може платити по кредиту всього лише близько 700 тис. гривень. З огляду на загальну суму заборгованості, щомісячні виплати в такому обсязі – це сущі копійки. При таких темпах погашення компанія за 5 років виплатить лише 6% від загальної суми боргу, а решту 94% повинна буде погасити після закінчення цього періоду – в 2020 році.

За даними ГО «Форум SOS» заборгованість компаній ТОВ «Золотий Екватор» та МПП «ВК Імпекс» (група WOG) з урахуванням відсотків вже перевищила 61 млн доларів, або 1,6 млрд гривень за поточним курсом.

ФГВФО неодноразово намагався виставити на продаж права вимоги за кредитами підприємств WOG. Забезпеченням по ним виступають нежитлові приміщення в Києві загальною площею понад 10 тис. кв. м та 32 автомобільні заправочні станції (АЗС) на території України, більшість яких зосереджена в західній частині країни. Проведення таких конкурсів результативно оскаржується компаніями, пов'язаними з групою «Континіум».