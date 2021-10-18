Посол Франції у Білорусі Ніколя де Лакост залишив Мінськ на вимогу білоруської влади. Як повідомила агенція AFP, міністерство закордонних справ Білорусі вимагало від посла залишити країну до 18 жовтня, що він і зробив.

Де Лакост перед від’їздом попрощався із працівниками посольства і записав відеозвернення до народу Білорусі, яке обіцяють опублікувати на сайті посольства.

За інформацією DW, Ніколя де Лакост ніколи не зустрічався з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком і не вручив йому вірчі грамоти. Також він відкрито критикував режим Лукашенка за порушення прав людини.

Крім того, як інформує Belsat, в Мінськ також повернувся посол Білорусі у Франції Ігор Фесенко.

Ніколя де Лакост став послом в Білорусі в 2020 році, але так і не зустрічався з Олександром Лукашенком. Франція, як і інші країни ЄС, не визнає владу Лукашенка легітимною.