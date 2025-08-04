Заклад діяв в м. Заставна

Власник нелегального грального закладу в Чернівецькій області сплатить 680 тис. грн штрафу. Суд також призначив йому один рік іспитового терміну. У бюро економічної безпеки Буковини в коментарі ZAXID.NET зазначили, що заклад працював два роки в місті Заставна.

Нелегальний заклад житель міста Заставна організував у власному приміщенні. Однак ліцензії займатися цим бізнесом чолові не мав. До приміщення з ігровими автоматами підозрюваний допускав лише перевірених людей. За такою схемою заклад проіснував два роки, починаючи з 2021 року

«Слідство встановило, що чоловік забезпечував роботу приміщення, де клієнтам надавали доступ до азартних ігор через інтернет. Розрахунок за гру здійснювався як готівкою, так і через банківську картку організатора. Аби приховати джерело надходження коштів, він переводив їх в електронну валюту, надалі знімав готівку та витрачав на особисті потреби», – повідомили в БЕБ Буковини в понеділок, 4 серпня.

У суді обвинувачений визнав свою провину і розкаявся. Суддя Заставнівського районного суду призначив обвинуваченому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю у сфері азартних ігор строком на три роки.

Також чоловік має сплатити штраф у розмірі 680 тис. грн. Водночас власника азартного закладу звільнили від відбування основного покарання з іспитовим терміном – один рік.