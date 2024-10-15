На Буковині правоохоронці викрили чоловіка, який в підсобному приміщенні влаштував підпільний гральний клуб. Чоловік пограти пускав лише перевірених клієнтів. Заклад проіснував майже два роки. Викрити його вдалося завдяки роботі працівників бюро економічної безпеки та СБУ.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що підпільний гральний заклад діяв на території однієї з громад області. Буковинець попередньо вступив в змову із невстановленими на даний час особами і облаштував роботу підпільного казино. Незаконною діяльністю спільники займалися більше ніж два роки.

«Для організації азартних ігор без ліцензії чоловік використовував власне нежитлове приміщення, де розмістив спеціальні комп’ютери з необхідним програмним забезпеченням. Заклад працював лише з перевіреними клієнтами», – повідомили в прокуратурі Буковини у вівторок, 15 жовтня.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочину осіб. Мешканцю Чернівецького району повідомили про підозру ч. 2 ст. 203-2 КК України (Організації азартних ігор без ліцензії).

Якщо його провину доведуть в суді, то чоловіку загрожує штраф до 850 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.