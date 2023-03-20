З нелегального грального закладу вилучили всю техніку та відправили на експертизу

У центрі Чорткова поліція закрила підпільний гральний заклад. Власником незаконного бізнесу виявився 42-річний мешканець міста, у нього вилучили 22 тис. грн та 6,8 тис. євро. За попередніми підрахунками, лише за добу заклад заробляв мінімум 20 тис. грн. Наразі його роботу зупинили правоохоронці, а щодо інциденту відкрили кримінальне провадження.

Про викриття підпільного грального закладу прес-служба поліції Тернопільщини повідомила у понеділок, 20 березня. Казино було облаштоване в орендованому приміщенні та працювало цілодобово в закритому режимі. Розпізнавальних вивісок чи реклами не було. Потрапити всередину могли лише перевірені клієнти. До приміщення пускали за ідентифікації з допомогою камер відеоспостереження, які були встановлені на вході.

Власником закладу виявився 42-річний житель Чорткова. До справи залучив трьох жінок, які виконували роль адміністраторок. Бізнес приносив чималий прибуток – за добу заробляли від 20 до 40 тис. грн. Відвідувачі робили ставки, сплачували кошти та отримували доступ до гри.

«Під час проведення санкціонованого обшуку поліцейські вилучили в ігровому закладі 21 системний блок, 63 монітори, три мобільних телефони, чековий апарат, майже 14 тис. грн, чорнові записи клієнтської бази та виручених коштів за добу», – йдеться у повідомленні.

Також провели обшук у помешканні організатора: в нього вилучили два ноутбуки, монітор, мобільний телефон, а також 224 тис. гривень, 5,3 тис. доларів та понад 6,8 тис. євро.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 203-2 ККУ (незаконна діяльність з проведення азартних ігор). Санкція статті передбачає мінімум 170 тис. грн штрафу.