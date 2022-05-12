У гральні зали адміністратори пропускали лише постійних клієнтів

У Тернополі поліція викрила три підпільні гральні заклади, які належали місцевим мешканцям. Заклади працювали таємно, туди впускали лише перевірених клієнтів. Зібравши достатньо доказів, поліція провела там обшуки, в ході яких вилучила близько сотні комп'ютерів.

Про викриття трьох підпільних гральних закладів повідомила прес-служба поліції Тернопільщини в четвер, 12 травня. Як встановило слідство, ддміністратори пропускали в приміщення лише перевірених та постійних клієнтів. Розпізнати їх допомагати відеокамери, встановлені біля входу в приміщення.

«Після того, як поліцейські зібрали достатню доказову базу, в усіх гральних закладах, які належали до однієї мережі, слідчі провели ряд обшуків. Окрім комп'ютерної техніки в підпільних казино вилучили зібрані кошти, блокноти із записами усіх ігор та доходів. Виявили працівники поліції і списки боржників», – йдеться у повідомленні.

Загалом вилучили близько сотні комп'ютерів, вартість яких становить 500 тис. грн. Бізнес належав місцевим мешканцям.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 та 2 ст. 203-2 ККУ (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає штраф до 850 тис. грн.