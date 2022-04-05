Незабаром усі комп'ютери та інше майно з гральних закладів поліція арештує

У Тернополі поліція викрила три гральні заклади, які працювали незаконно. На місці правоохоронці також виявили чоловіків призовного віку. Інформацію про цих громадян передали до Тернопільського військкомату, який в разі необхідності зможе здійснити призов.

Про викриття підпільних гральних закладів прес-служба поліції Тернопільщини повідомила у вівторок, 5 квітня. У трьох приміщеннях на вулицях Бережанській, Тарнавського та Лесі Українки було виявлено 60 комп’ютерів та інше обладнання, призначене для організації грального бізнесу.

«У час, коли в Україні триває повномасштабна війна, окремі ділки вирішили вдатися до незаконних схем збагачення. До слова, здобуті від злочинної діяльності кошти поліцейські вилучили. На даний час встановлюються особи, причетні до організації нелегального бізнесу», – йдеться у повідомленні.

У приміщеннях гральних закладів поліція виявила чоловіків, які за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. Інформацію про цих громадян вони передали у Тернопільський військкомат.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.203-2 ККУ (заняття гральним бізнесом). Санкція статті передбачає штраф до 680 тис. грн. Також вирішується питання про арешт всього обладнання, знайденого у гральних закладах.