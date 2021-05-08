Група компаній «Епіцентр К», якою володіє народний депутат України Олександр Герега і його дружина Галина, перемогла в аукціоні з приватизації ДП «Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів» в Хмельницькій області.

Компанія була єдиним претендентом на держпідприємство і запропонувала 227,09 млн, що перевищило стартову ціну майже на 40 млн грн, повідомив Фонд державного майна України (ФДМУ).

Балансова вартість активів комбінату в 2020 році оцінювалася в 193,6 млн грн, з яких 187,6 млн грн входять до складу об'єкта приватизації, 6 млн грн не підлягають приватизації.

Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко зазначив, що у проданого держпідприємства 11 млн грн боргів, зобов'язання за якими візьме на себе новий власник, пише The Page.

За його словами, актив має високий інвестиційний потенціал, оскільки хлібокомбінати були створені як виробничі майданчики з ретельним вибором локацій і розвиненою логістичною інфраструктурою. Зокрема, підприємства мають потужні елеватори і доступ до залізничних колій.

Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів у Хмельницькій області створено в 1925 році. Він став першим об'єктом у розпродажі державних комбінатів хлібопродуктів. Зараз це бюджетоутворююче підприємство смт Дунаївці, яке забезпечує роботою 128 місцевих жителів.

Підприємство надає послуги складського господарства (прийом, зберігання, очищення, сушіння та зберігання зерна) і виробництвом продуктів борошномельно-круп'яної промисловості. Підприємство вимагає інвестицій в модернізацію для подальшого розвитку.

Також зазначимо, що ФДМУ готується продати Полтавський, Радивилівський, Неполоковецький, Ніжинський, Івано-Франківський та Новопокровський КХП.