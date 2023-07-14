Йдеться про забудову території на вул. Навроцького, 69

На території колишньої промислової зони на вул. Навроцького збудують багатофункціональний комплекс із вбудованими громадськими приміщеннями, дитсадком і житлом. Відповідні містобудівні умови та обмеження погодили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у п’ятницю, 14 липня.

Йдеться про забудову ділянки площею майже 1,4 га на вул. Навроцького, 69. Зараз на цій території розташовані кілька занедбаних господарських будівель до яких ведуть недіючі залізничні колії. Натомість тут планують збудувати багатофункціональний комплекс із житлом на верхніх поверхах, вбудованими громадськими приміщеннями, дитсадком і житлом. Згідно з МУО, висота будівель коливатися від 23,7 до 57,7 м.

Візуалізація майбутнього комплексу на вул. Навроцького, 69

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, житло в цьому комплексі займатиме менше 40% й загалом у ЖК розмістять 247 квартир і 344 підземних паркомісць. У компанії-інвестора ZAXID.NET повідомили, що на території комплексу розмістять фуд-корти, кінотеатр і торговий центр.

Дозвіл на будівництво отримало ТзОВ «Львівське спеціалізоване підприємство по матеріально-технічному забезпеченню». Компанія зареєстрована понад 26 років тому за адресою будівництва. Власниками компанії є львівʼяни Ігор Павлиш​ і Юрій Ростоцький. Ігор Павлиш є власником мережі атпек «3І».