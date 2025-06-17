На торгах було двоє учасників, один з яких не торгувався

У понеділок, 16 червня, Давидівська сільська рада продала з аукціону в системі Prozorro.Продажі земельну ділянку площею 0,33 га в селі Відники.

Ділянка належить до земель громадської забудови і призначена для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Стартова ціна земельної ділянки становила 1,947 млн грн. Переможець торгів – ПП «СПГ «Вікінг» – запропонував за лот 2,172 млн грн. Ще один учасник торгів – пустомитівська фірма «Будівельні контейнери» – під час аукціону не торгувалась і запропонувала за ділянку стартову ціну.

«СПГ «Вікінг» належить родині Саніних, яка також володіє відпочинковим комплексом «Бухта вікінгів» та парком розваг «Уруру», що розташований якраз поруч з придбаною ділянкою.

Додамо, що в лютому 2025 року «СПГ «Вікінг» орендувало у Давидівської сільради два ставки для рибогосподарських потреб площею 1,37 га в селі Відники, що за 15 км від Львова. Термін оренди – 15 років.