Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події

У вівторок, 24 жовтня, на автодорозі «Львів-Радехів» поблизу Радехова трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення із двома вантажівками загинув 45-річний велосипедист. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Volvo, якою керував 52-річний житель Волинської області, та 45-річного велосипеда, мешканця одного з сіл Червоноградського району. Після цього на двоколісний транспортний засіб здійснила наїзд вантажівка DAF, якою керував 44-річний житель Хмельницької області. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.