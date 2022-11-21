Росіяни ракетним ударом вбили прокурорку Олену Маслич на Харківщині

Внаслідок ракетного удару, який росіяни завдали по селищу Шевченкове неподалік Куп’янська на Харківщині в неділю, 20 листопада, загинула прокурорка Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Олена Маслич. Про це 21 листопада повідомила Харківська обласна прокуратура.

Як йдеться в повідомленні, прокурорка загинула у власній квартирі. Вона пропрацювала в органах прокуратури десять років.

«Олена Олександрівна з першого дня деокупації Шевченківської територіальної громади та Куп'янського району віддано виконувала свої службові обов’язки, документуючи факти збройної агресії РФ на території району», – пишуть про загиблу її колеги.

У прокуратурі зазначили, що в жінки залишився 15-річний син.

Російські воєнні злочинці завдали ракетного удару по селищу Шевченкове на Харківщині ввечері 20 листопада. За попередніми даними, вони застосували ракети С-300. В обласній військовій адміністрації вранці 21 листопада повідомили, що від обстрілу загинула 38-річна жінка, щонайменше двоє людей отримали поранення.