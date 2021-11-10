Від удару струмом на одному хлопцеві загорівся одяг, інший намагався загасити його

Двох підлітків госпіталізували з опіками після прогулянки залізничною станцією у Дубно. За попередньою інформацією поліції, один з підлітків заліз на вагон вантажного потяга, де випадково зачепив контактні лінії. Внаслідок удару струмом хлопець впав між вагонами, а його одяг миттєво загорівся. Під час спроб загасити полум'я його 12-річний товариш отримав опіки обличчя та долонь.

Інцидент на залізничній станції у Дубно стався надвечір вівторка, 9 листопада. Про постраждалих підлітків у поліцію повідомила чергова по станції.

«Поліцейські встановили, що близько 17:00 12-річний дубенчанин виліз на дах вантажного нерухомого вагона, наблизився до високовольтної контактної мережі, внаслідок чого його вдарило струмом. Одяг малолітнього зайнявся полум’ям і він упав між вагонами. У цей час його однокласник намагався загасити вогонь, внаслідок чого також отримав опіки», – йдеться у повідомленні поліції.

На виклик приїхала «швидка», дітей госпіталізували. За даними правоохоронців, один потерпілий у стані травматичного шоку перебуває у реанімаційному відділенні, у нього опіки другого та третього ступенів. Його товариш отримав опіки обличчя та долонь.

«Один з хлопчиків проживає неподалік залізничного вокзалу і періодично там гуляв з друзями. Поліцейським пояснив, що заліз на вагон заради цікавості», — уточнюють поліцейські.

Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини травмування підлітків на станції.