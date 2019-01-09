Вночі у Червонограді згорів автомобіль Оpel

Автомобіль горів на території гаражного кооперативу

У ніч на середу, 9 січня, у Червонограді горів автомобіль Оpel. Пожежа трапилась на території гаражного кооперативу №6, на вул. Шахтарській, 8. Про це повідомила прес-служба Червоноградського відділу ДСНС.

Про загорання автомобіля рятувальників повідомили о 03:10. Пожежу локалізовано о 03:27, ліквідовано — о 03.38. На місці події працювали два пожежно-рятувальні підрозділи Червонограду.

Вогонь знищив автомобіль практично вщент. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення займання та власник авто встановлюються.

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