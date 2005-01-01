Вночі вандали розмалювали могилу героя СРСР Миколи Кузнєцова на Пагорбі Слави у Львові

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 11:069723

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Вночі вандали розмалювали могилу героя СРСР Миколи Кузнєцова на Пагорбі Слави у Львові
фото поліції
Невідомі розмалювали надмогильні плити на Пагорбі Слави

В ніч на 21 червня невідомі вчинили акт вандалізму на Пагорбі Слави у Львові, зокрема вони розмалювали могилу героя СРСР Миколи Кузнєцова.

На могилі Миколи Кузнєцова жовтою фарбою намалювали тризуб та написали слова «ворог УПА» та «кат». Додамо, що цю могилу вже розмальовували у серпні 2017 року.

Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині після того, як його групу захопила чота «Гуцулка» сотні «Чорногори» з куреня «Шугая». За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув в бою. Свого часу на теперішній вулиці Свєнціцького йому був встановлений пам’ятник. Однак на початку 1990-х років його перенесли у містечко Талиця (Свердловська область, Росія), звідки він родом.

Нагадаємо, у травні цього року губернатор Свердловської області РФ Євґеній Куйвашов звернувся до Львівської міської ради з проханням передати останки спецагента НКВС Миколи Кузнєцова для перепоховання. Тоді заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко розповів ZAXID.NET, що це питання наразі не планують виносити на розгляд виконкому.

Вандали розмалювали також постамент пам’ятника загиблим солдатам радянської армії – там намалювали лише тризуб.

Як повідомила ZAXID.NET речниця ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, слідчі працюють над тим, щоб встановити особи вандалів. Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно з нормами чинного Кримінального кодексу України.

Пагорб Слави у Львові – це меморіал на честь військових, які загинули у Першій світовій війні, та солдатів радяснської армії, які загинули у 1944 році у Другій світовій війні.

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