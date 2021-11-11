АКМУ дозволив нідерландській компанії придбати акції ПрАТ «Івано-Франківськцемент»

Антимонопольний комітет України дозволив нідерландській компанії Telco Investments B.V. придбати акції ПрАТ «Івано-Франківськцемент». Купівля відбудеться через підконтрольне ТОВ «Цемін Україна», що забезпечить більш як 50% голосів у вищому органі управління товариством, повідомила у четвер, 11 листопада, прес-служба Антимонопольний комітету.

Водночас АКМУ прийняв ще два рішення у яких фігурує Telco Investments B.V. та «Івано-Франківськцемент». В одному з них йдеться про дозвіл для нідерландської компанії набути контроль над івано-франківським підприємством, а друге стосується утримання від конкуренції та переманювання працівників.

«Надано дозвіл на узгоджені дії у вигляді виконання положень про утримання від конкурентних дій та переманювання працівників, передбачених пунктом 8.1. проекту Договору купівлі-продажу акцій ПрАТ «Івано-Франківськцемент» (с. Ямниця, Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл., Україна), укладеного між компаніями Telco Investments B.V. (м. Амстердам, Нідерланди) і CemInWest SA (м. Штайнхаузен, Швейцарія), строком на чотири роки», – зазначено в рішенні АКМУ.

За інформацією Цензорнет, наприкінці грудня 2019 року NEQSOL Holding, формальним власником якої є азербайджанський бізнесмен Насіб Гасанов, завершила придбання оператора «Vodafone Україна» у російської групи «МТС» за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.

Діяльність групи компаній NEQSOL Holding (до якого входить Telco Investments B.V.) охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі. Група компаній веде діяльність у Великій Британії, США, Туреччині, Азербайджані, Казахстані, ОАЕ, Бангладеш та інших країнах. Компанії, що входять до групи, надають послуги мобільного зв'язку, міжнародного транзиту та продажу оптового інтернету, послуги з виділених ліній, послуги дата центру.

Власником ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та ТОВ «Івано-Франківськ-Гіпс» через швейцарську компанію CemInWest SA є колишній депутат Верховної Ради Микола Круць. Виробничі потужності підприємства становлять 3,6 млн тонн цементу на рік.