За версією НВ, найбагатшим уродженцем з Прикарпаття є Олександр Косован зі статками 196 млн доларів

У щорічному рейтингу Топ-100 найбагатших українців від журналу «НВ» є двоє бізнесменів, які народилися на території Івано-Франківської області. Їхні спільні активи журнал оцінив у 301 млн доларів США. Рейтинг Топ-100 найбагатших українців видання опублікувало у четвер, 4 листопада.

За версією журналу «НВ», найбагатшим уродженцем з Івано-Франківської області є Олександр Косован зі статками 196 млн доларів США. У загальному рейтингу 34-річний засновник IT-компанії MacPaw посів 52 місце.

На 94 місці у рейтингу знаходиться другий найбагатший прикарпатець Анатолій Шкрібляк. Його активи оцінили у 105 млн доларів, ключовим серед яких є девелоперська компанія — Budhouse Group, що управляє п'ятьма торговельними центрами (ТРЦ Fabrika в Херсоні, ТРЦ Lubava в Черкасах і ТРЦ Forum у Львові, а також готелем Khortitsa Palace в Запоріжжі).

Згідно з рейтингом «НВ», найбагатшими українцями у 2021 році є Рінат Ахметов з 11,5 млрд доларів. За останній рік він збільшив свої статки аж на 75%. На другому місці - Віктор Пінчук з 2,6 млрд грн, а третю сходинку рейтингу посів Вадим Новинський з 2,4 млрд грн.

Топ-100 найбагатших людей України за версією «НВ» та Dragon Capital:

Додамо, що найбагатші бізнесмени з Прикарпаття були й в рейтингу найбагатших українців за версією тижневика «Фокус». У Анатолія Шкрібляка було 56 місце (234 млн доларів), а в Олександра Косована 63 (210 млн доларів).