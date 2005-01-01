Водія львівського АТП покарають за відмову безкоштовно везти дітей загиблого бійця АТО

Водій львівського АТП 14631 відмовився безкоштовно провезти доньок загиблого бійця АТО

Водій львівського АТП 14631, який відмовився безкоштовно перевозити дітей бійця АТО на автобусі, що курсує маршрутом Львів-Луцьк, отримає дисциплінарне стягнення.

Про інцидент, який трапився у автобусі, повідомила 29 травня дружина загиблого у 2016 році бійця АТО з Луцька Романа Луцюка Тетяна Луцюк. Зокрема, вона зазначила, що дві її доньки повертались з села Шклінь до Луцька, а водій відмовив їм у безкоштовному проїзді.

«Діти сказали водієві, що в них посвідчення сім’ї загиблого, але для шофера це нічого не означало, він все одно наполіг, щоб діти заплатили гроші», - повідомила Тетяна Луцюк у Facebook і додала, що на втосатнції у Луцьку її дітям завжди видають пільгові квитки.

Разом з тим Тетяна Луцюк зазначила, що поспілкувалась із водієм автобуса про цей інцидент, після чого він був готовий повернути їй гроші за проїзд доньок, проте вона відмовилася їх брати.

Згодом на сайті Львівської ОДА з’явилася інформація про те, що керівництво Львівського АТП 14631 попросило вибачення за випадок, який стався із дітьми загиблого учасника АТО Романа Луцюка.

«Нещодавно водій зазначеного АПТ відмовився безкоштовно перевозити дітей учасника АТО згідно з посвідченням сім’ї загиблого. Відтак, керівництво підприємства, що надає послуги із перевезення пасажирів, у телефонній розмові вибачилось перед дружиною загиблого Героя Тетяною», - зазначається на сайті ЛОДА.

Окрім того, у ЛОДА повідомили, що до водія буде вжито заходи дисциплінарного стягнення. Директор АТП 14631 Андрій Дума сказав ZAXID.NET, що 31 травня відбудеться засідання комісії, яка визначить, яке саме стягнення отримає водій.

Спеціаліст сектору АТО Львівської ОДА Юлія Тарасюк уточнила ZAXID.NET, що згідно закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», діти загиблих бійців АТО мають право на безоплатний проїзд у транспорті лише за наявності у них посвідчень, виданих військкоматами. Чи мали такі посвідчення діти Тетяни Луцюк, ZAXID.NET з’ясувати не вдалося.

Додамо, що квиток з села Шклінь до Луцька коштує приблизно 100 грн.