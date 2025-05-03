Після ДТП хлопчика шпиталізували

У Львові водійка автомобіля Mini Cooper збила 15-річного велосипедиста. ДТП трапилася 2 травня близько 17:30 на вул. Шевченка. Про це повідомив депатрамент з питань цивільного захисту ЛОВА.

За інформацією департаменту, за кермом авто була 45-річна львівʼянка. Водночас у поліції вказали вік водійки 34 роки. Велосипедист – 15-річний львівʼянин.

Внаслідок аварії підліток отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій черевної стінки. Потерпілого шпиталізували у лікарню Св. Пантелеймона.

Як видно з оприлюднених поліцією фото, ДТП трапилася на велопереїзді під час повороту авто праворуч.

Обставини ДТП встановлюють слідчі, які відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).