«Олександрія» програла «Вольфсбургу» у першому матчі Ліги Європи

«Олександрія» дебютувала у груповому етапі Ліги Європи з гостьової поразки німецькому «Вольфсбургу».

Українська команда розпочала матч доволі активно. Але втілити у голи свою активність не змогла. Натомість німці, витримавши стартовий натиск гостей, у середині першого тайму вийшли вперед. А за хвилину забили і другий гол. Спочатку Арнольд завдав удар здалеку. Паньків був готовий відбити м’яч, але той відскочив від газону перед голкіпером та вже від його рук залетів у ворота.

Другий гол забив колишній гравець Мехмеді. Нападник з кута штрафного майданчика перекинув воротаря. Пробивши у верхній дальній кут воріт.

Скоротила рахунок «Олександрія» вже у другому таймі. Після навісу зі штрафного гол забив Банада. Він у падінні дістався до м'яча та відправив його у ближній кут воріт. Та знову глядачі на стадіоні стали свідками другого забитого голу вже за мить. Швидка атака закінчилася пасом на Брекало, який з лінії воротарського майданчика пробив між ніг Паньківу.

Загалом «Вольфсбург» у цьому матчі більше контролював гру. «Олександрія» на це намагалася відповідати своїми контрвипадами. Але це не завжди вдавалося. Тож цілком очікувана поразка української команди.

Вольфсбург – Олександрія 3:1

Голи: Арнольд, 20, Мехмеді, 24, Брекало, 67 – Банада, 66

Наступний матч «Олександрія» проведе у Львові проти бельгійського «Гента». Гра запланована на 3 жовтня.