Жінці провели операцію, в ході якої видалили дві кісти та фіброміому (доброякісну пухлину) матки

Хірурги Володимирської лікарні видалили у 41-річної пацієнтки три великі кісти, розмірами 15 на 15 см. Всередині в новоутвореннях були волосся, жир та навіть два зуби. Зазначається, що хірурги медзакладу вперше оперували пацієнтку з настільки великими пухлинами.

Про операцію прес-служба Володимирського територіального медичного об'єднання повідомила у неділю, 11 грудня. Зазначається, що новоутворення у 41-річної пацієнтки виявили під час УЗД-діагностики. Після обстежень гінекологи провели діагностичну лапароскопію, під час якої виявили дві великі кісти, а також фіброміому матки з множинними вузлами.

«Пацієнтці провели лапароскопічну ампутацію матки з додатками та видалення гігантських кістозних утворів. Це були великі дермоїдні кісти (зрілі тератоми) розмірами 15 на 15 сантиметрів, що не поміщалися у руки дорослої людини. Що не менш цікаво, всередині кісти були волосся, жир, хрящова тканина та навіть два зуби», – йдеться у повідомленні.

Прес-служба медзакладу опублікувала фото видалених новоутворень, але якщо це для вас неприйнятно – не дивіться

Зазначається, що лікарі цього медзакладу регулярно проводять подібні операції, але раніше такі кісти бачили лише у підручниках. Додамо, що особливістю тератом є те, що всередині цих пухлин розростаються нетипові тканини. Це можуть бути хрящі, нігті та зуби, як у цьому випадку.

Наразі з прооперованою жінкою все добре. Також медики закликають жінок регулярно обстежуватись у гінекологів та не нехтувати своїм здоров'ям.