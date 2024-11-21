Волинський апеляційний суд виніс вирок 44-річному жителю Ковельського району, який вчинив сексуальне насилля щодо малолітньої дівчинки. За скоєне чоловіку призначили пʼять років тюрми. Про це повідомили 21 листопада у Волинській обласній прокуратурі.

За даними слідства, опівночі 6 лютого 2024 року нетверезий житель Ковельського району проник до будинку односельчан, зайшов у кімнату сплячої 10-річної дитини та вчиняв щодо неї розпусні дії.

Суд першої інстанції призначив зловмиснику три роки іспитового терміну, проте прокурори подали апеляцію.

Після повторного розгляду справи Волинський апеляційний суд призначив волинянину пʼять років увʼязнення без права займатись навчальною та/чи виховною діяльністю дітей до 18 років.