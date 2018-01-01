Володимир Омелян знову анонсував захід Ryanair на український ринок

Володимир Омелян очікує хороших новин про Ryanair до кінця січня

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував появу хороших новин про Ryanair в контексті заходу авіакомпанії на український ринок. Про це міністр сказав в ефірі телеканалу «Еспрессо», передає avianews.com.

«Ryanair буде в цьому році в Україні, думаю, протягом січня про це буде хороша новина», - сказав він.

За словами міністра, в країні повинні бути дешеві авіаперевізники і високий рівень конкуренції на цьому ринку. «Українці готові літати, більш того, іноземці готові літати в Україну, якщо будуть низькі ціни, і відкривати для себе нашу державу, а це важливо як для розвитку бізнесу, так і для туристичних контактів», - прокоментував ситуацію він і повідомив, що Україна йде в тренді європейського ринку, коли сегмент бюджетних авіаперевезень зростає, і коли класичні авіакомпанії повинні змінювати свою політику.

За його словами, українські пасажири не готові платити великі гроші за звичайний вид перевезень: «їм важливо долетіти з точки А в точку Б максимально швидко і дешево, а не в супер розкішних умовах або золоті».

Раніше міністр повідомляв, що переговори Ryanair і еропорту «Бориспіль» на фінальній стадії.

Нагадаємо, у липні 2017 року компанія Ryanair заявила про свою відмову від виходу на український авіаринок. Ірландський лоукост звинуватив керівників аеропорту «Бориспіль» у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна. Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими. Згодом адміністрація «Борисполя» заявила, що готова відновити перемовини з Ryanair.

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен, а рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.