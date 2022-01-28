Володимир Вірчис (справа) хотів бути поручителем Владислава Мангера (зліва) у справі про вбивство Катерини Гандзюк

Колишній український боксер-професіонал 48-річний Володимир Вірчис наклав на себе руки. Першими про його смерть 28 січня повідомили ЗМІ з посиланням на власні джерела, а поліція Києва підтвердила, що чоловіка знайшли вночі повішеним.

Facebook-сторінка «Український бокс. Перезавантаження» повідомила про смерть боксера, не уточнюючи її причини. До того на сторінці з’явився допис про розшук Володимира Вірчиса, який увечері 27 січня пішов з дому і не повернувся. Obozrevatel з посиланням на власні джерела стверджував, що боксер наклав на себе руки і останнім часом перебував у депресії.

За інформацією поліції Києва, Володимира Вірчиса знайшов уночі повішеним перехожий на вулиці Раїси Окіпної. Лікарі констатували його смерть, і поліція скерувала тіло на експертизу.

«Вже зранку до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік вночі пішов з дому та досі не повернувся. Жінка описала зовнішність зниклого, і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. У результаті було встановлено, що загиблим виявився український боксер Володимир Вірчис. За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, з позначкою "самогубство"», – розповіли в поліції.

Як пише херсонське видання «Мост», Володимир Вірчис підтримував одного з обвинувачених у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера і хотів бути його поручителем. Напередодні своєї смерті, перед судовим засіданням у четвер, 27 січня, він звернувся до Владислава Мангера з вимогою повернути борги.

«Перед засіданням він підсів до скляного куба, у якому сидів Мангер. І далі всі присутні стали свідком досить емоційної розмови. Вірчис настійливо просив Мангера повернути борг, повернути гроші. Мангер попросив Володимира Вірчиса “не влаштовувати сцен”: “Підприємство з тобою на зв’язку. Не влаштовуй сцен”, – закликав Мангер свого товариша Вірчиса», – пише «Мост» з посиланням на присутніх у залі засідання.

Колишній чоловік Лілії Подкопаєвої та близький друг Володимира Вірчиса Тимофій Нагорний, якого звинувачували у 2018 році в держзраді, розповів «Новини.LIVE», що екс-боксер перебував у поганому фізичному стані і мав симптоми коронавірусу, проте не визнавав, що хворий.

«Версій та припущень [смерті] у нас може бути дуже багато. Так, він хворів, так, йому було важко... Коронавірус ходить країною і забирає багатьох людей. В останні дні він не визнавав, що це Covid-19», – сказав Тимофій Нагорний.

Володимир Вірчис, також відомий як «Мисливець», провів перший поєдинок у професійній кар’єрі у 1999 році. Був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003-2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005-2006), чемпіоном Європи EBU. Загалом на професійному ринзі провів 28 боїв, із яких 26 виграв (21 – нокаутом).