Народний депутат від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива заявив, що готовий взяти на поруки екс-главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого обвинувачують у вбивстві активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомила ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк» в понеділок, 14 червня.

«Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що хоче взяти Мангера на поруки. Завтра Ілля має з'явитись на судове засідання. Давайте сходимо привітаємось? 14:00, Дніпровський районний суд м.Києва (вул.Івана Сергієнка, 3)», – йдеться в повідомленні.

Судове засідання, на якому продовжать розглядати спру за фактом нападу на Катерину Гандзюк, відбудеться 15 червня в Дніпровському райсуді Києва. Ще в травні цього року суд залишив підозрюваних у вбивстві активістки Владислава Мангера та Олексія Левіна під вартою до 9 липня.

Вбивство Катерини Гандзюк: що відомо

Напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня 2018 року ­– її облили сірчаною кислотою в Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада того ж року вона померла в лікарні.

У червні 2019 року суд визнав винними і засудив до різних термінів позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Катерину Гандзюк. Найбільше – шість з половиною років в’язниці – отримав координатор нападу Сергій Торбін.

Екс-голови Херсонської обласної ради Владислав Мангер та колишнього помічника депутата облради Олексія Левіна, яких слідство обвинувачує у нападі на активістку, перебувають під вартою. Сім’я Катерини Гандзюк вимагає від моральну компенсацію у розмірі 23 млн грн.