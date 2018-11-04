Померла активістка Катерина Гандзюк

У липні проукраїнську активістку, яка боролася з корупцією, облили сірчаною кислотою, вона отримала опіки 40% шкіри.

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 12:583640

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Померла активістка Катерина Гандзюк
фото відкрите джерело
Деталі і причини смерті активістки поки що невідомі.

У неділю, 4 листопада, стало відомо про смерть активістки Катерини Гандзюк. Відповідна інформація з'явилася у спільноті «Хто замовив Катю Гандзюк?» У повідомленні не уточняють причин смерті і обіцяють надати інформацію згодом. Пізніше інформацію підтвердив адвокат Масі Найєм. Жінка померла у лікарні у віці 33 років. За інформацією деяких ЗМІ, причиною смерті став тромб.

Як інформував ZAXID.NET, проукраїнську херсонську активістку і працівницю Херсонської мерії Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї опіки 40% шкіри й сильне пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону. У поліції заявили, що безпосередньо кислоту на Ганзюк вилив 23-річний колишній учасник АТО, який теж перебуває під вартою. На його тілі виявили сліди хімічних опіків.

За словами деяких ЗМІ, напад пов'язаний з її публічною діяльністю і боротьбою проти проросійських сил в регіоні та корумпованих політиків і представників силових структур. У Гандзюк вже були конфлікти з місцевими правоохоронними органами та деякими державними службовцями.

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