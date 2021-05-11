Владислава Мангера та Олексія Левіна обвинувачують у замовлення та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк

Дніпровський районний суд Києва залишив підозрюваних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк екс-главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера та Олексія Левіна під вартою ще на два місяці – до 9 липня. Про це пише «Суспільне» у вівторок, 11 травня.

Захист Мангера клопотав про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання або домашнього арешту. Адвокатка потерпілої сторони Євгенія Закревська заявила, що зміна чи послаблення запобіжного хоча б одному з підозрюваних унеможливило б розгляд справи через їхні імовірні спроби впливу на слідство та свідків. Окрім продовження арешту, вона наполягала ще й на відстороненні від посад.

Левін під час засідання заявив, що після того, як нещодавно перехворів на Covid-19, йому не надавали належної медичної допомоги.

Вбивство Катерини Гандзюк: що відомо

Напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня 2018 року ­– її облили сірчаною кислотою в Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада того ж року вона померла в лікарні.

У червні 2019 року суд визнав винними і засудив до різних термінів позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Катерину Гандзюк. Найбільше – шість з половиною років в’язниці – отримав координатор нападу Сергій Торбін.

Екс-голови Херсонської обласної ради Владислав Мангер та колишнього помічника депутата облради Олексія Левіна, яких слідство обвинувачує у нападі на активістку, перебувають під вартою. Сім’я Катерини Гандзюк вимагає від моральну компенсацію у розмірі 23 млн грн.