Суд відпустив на волю Ігоря Павловського

Засуджений за приховування злочину проти херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський вийшов на волю. Про це повідомляє hromadske з посиланням на адвоката Володимира Сергета.

Раніше Ігор Павловський уклав угоду зі слідством та дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину – Владислава Мангера та Олексія Левіна (Москаленка). За цією справою суд визнав Павловського винним, засудивши його на 2 роки позбавлення волі з іспитовим терміном в 1 рік.

Натомість Ігор Павловський лишався під вартою за двома іншими обвинуваченнями – створення злочинної організації на Херсонщині та викрадення транспортних засобів. Адвокат Павловського зазначив, що 24 листопада сплинув термін тримання під вартою його підзахисного, який не був продовжений прокуратурою.

Також на волі опинився водій Павловського та свідок у справі Гандзюк Валерій Одінцов, який проходив підозрюваним у справі щодо викрадення транспортних засобів. Він уклав угоду зі слідством.

31 липня 2018 року херсонську активістку та радницю міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою. Жінка з опіками потрапила в реанімацію. 4 листопада Катерина Гандзюк померла в лікарні.

Замовником нападу на Гандзюк слідство вважає голову Херсонської облради Владислава Мангера. Його затримали для примусового приводу до суду. Організатором злочину слідство вважає Олексія Левіна (Москаленка), який переховувався у Болгарії, але потім був затриманий та екстрадований до України.

У суді під присягою Ігор Павловський підтвердив інформацію про те, що до нього після злочину заходив Левін та казав: «Це ми з Миколайовичем (йдеться про Владислава Мангера) замовили Катерину Гандзюк».

Також Павловський зазначив, що Левін фінансував адвокатів та дружину Сергія Торбіна (організатор нападу), щоб ті мовчали.