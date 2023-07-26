Законопроект набуде чинності з 1 серпня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський підписав податковий законопроект, ухвалення якого передбачене угодою з Міжнародним валютним фондом. Він передбачає скасування єдиного податку у 2% та часткове скасування мораторію на перевірки деяких товарів та послуг, повідомив у середу, 26 липня, нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект №8401 депутати Верховної Ради ухвалили 30 червня 2023 року. Цей законопроект є частиною угоди з МВФ та набуде чинності з 1 серпня 2023 року.

«Розробка законопроекту обумовлена необхідністю виконання пункту 15 Меморандуму про економічну та фінансову політику від 08 грудня 2022 року, відповідно до якого Україна взяла на себе зобов’язання якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкової політики», – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Згідно з редакцією законопроекту до другого читання, з 1 серпня 2023 року в Україні скасовується єдиний податок у 2% для платників. Перехід з єдиного податку відбуватиметься так:

платники ЄП матимуть право подати заяву про відмову від застосування такого податку та вказати, на яку систему оподаткування вони бажають перейти. Без подання заяви та без уточнення системи оподаткування платників ЄП автоматично переведуть на систему, на якій вони перебували до обрання 2% податку;

новостворені суб’єкти господарювання, які з дня реєстрації обрали 2% єдиний податок, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

законопроект передбачає відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб’єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;

платники, які 2023 року перейшли з 2% ЄП на загальну систему, отримають право перейти повторно у 2023 році на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 01 вересня 2023 року, такий платник вважатиметься платником єдиного податку з 01 серпня 2023 року.

Законопроект №8041 також передбачає часткове скасування мораторію на перевірки:

підакцизних товарів – тютюну, алкоголю та палива;

фінансових послуг;

грального бізнесу.

З 1 жовтня набуде чинності частина законопроекту про повернення відповідальності за порушення у сфері застосування РРО, до якої входить 15 класифікацій. Зокрема йдеться про торгівлю, сферу послуг, операції з переказів, купівлі-продажу готівки та інші.