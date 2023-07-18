Президент дозволив військовим, які мають понад пів року бойового досвіду, отримувати звання офіцера без вищої освіти

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект, який дозволяє українським військовослужбовцям отримувати офіцерські звання. Раніше стати офіцером можна було лише маючи відповідну вищу освіту, йдеться у законопроекті, підписаному у вівторок, 18 липня.

Законопроект № 8339 передбачає дозвіл військовослужбовцям нижчих звань отримувати офіцерські звання, не маючи вищої військової освіти. Водночас щоб мати право отримати офіцерське звання, військовослужбовцям потрібно мати досвід бойових дій не менше за пів року.

«Прийняття проекту закону та його реалізація забезпечить комплектування Збройних Сил України посадовими особами офіцерського складу із реальним бойовим досвідом і, як наслідок, посилить оборонний потенціал держави», – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

У законопроекті також йдеться, що ті, хто претендують на офіцерське звання, не повинні мати непогашених дисциплінарних стягнень. Окрім того, зміни до закону передбачають приймання на військову службу офіцерів від 20 до 40 років під час воєнного стану. Раніше закон передбачав приймання на офіцерську службу осіб до 30 років.

Зазначимо, 18 липня 2023 року президент також підписав закон про звільнення військових, чиї родичі зникли безвісти чи загинули. Закон покликаний зрівняти права військовозобов'язаних, які можуть не мобілізуватися, якщо їхні родичі загинули чи зникли безвісти, та військових, які вже перебувають в лавах ЗСУ та мають таку ж ситуацію.