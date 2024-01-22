Володимир Зеленський телефонував Путіну ще перед повномаштабним вторгненням

Президент Володимир Зеленський розповів, що російський президент Владімір Путін під час своєї останньої розмови з українським лідером не цурався продемонструвати своє цинічне та жорстоке ставлення до людей. Спогадами про неї український президент поділився у понеділок, 22 січня, на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, пише «Суспільне».

За словами голови держави, під час однієї з останніх телефонних розмов з Путіним, яка відбулася ще до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, окрім війни на Донбасі було порушене питання долі одного малолітнього хлопчика з Криму, який залишився без батьків. На численні прохання допомогти у звільненні батька дитини, президент України особисто зателефонував Путіну.

«Хлопчик маленький зовсім. Його матір втопили у калюжі. Взяли й втопили. Просто я був шокований таким відношенням. Я сказав, що постійно така ситуація. А батька забрали, заарештували», – розповів Зеленський.

Натомість на його слова Путін почав заперечувати, мовляв, «не може бути такого ставлення».

Тоді Зеленський знову повторив, що саме таке ставлення до цієї родини, після чого Путін почав перепитувати про цю ситуацію підлеглих.

«І він сказав: «Секунду». І далі почав говорити, й немов, запитує підлеглих. Каже: «Ти знаєш про того? Не знаєш. А ти знаєш», – поінформував президент України.

За його враженнями, усе, що відбувалося, було схоже на театральну постановку, а самі дії російського президента не інакше як приклад його абсолютного цинізму і жорстокості.

«Тому, все що було потім: Буча, Мощун і Маріуполь – історія про цю калюжу. Це його в цілому відношення до людей», – заявив очільник Української держави.

До слова, в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News, оприлюдненому у неділю 21 січня, Володимир Зеленський висловив переконання, що Путін прагне окупувати всю територію України і ніколи не хотів миру. На його думку, російський президент не залишає намірів окупувати всю Україну. При цьому окупація може бути «повзучою», коли в уже захопленому Києві буде сидіти проросійський уряд, навіть коли вже Путіна не буде.