Володимир Зеленський анонсував збільшення виробництва українських ракет
Ставка верховного головнокомандувача вирішила виділити додаткове фінансування на ракетну програму
Президент Володимир Зеленський доповів про результати засідання Ставки верховного головнокомандувача. За його словами, ракет українського виробництва буде більше. Про це він написав у своєму Telegram-каналі у вівторок, 6 серпня.
Глава держави відзначив, що одне із питань, які обговорювались на Ставці, – динаміка виробництва українських ракет і дронів та потреба Сил оборони до кінця року.
«Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше», – сказав Зеленський.
Також, за його словами, міністр оборони Рустем Умєров доповідав щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад. За словами президента, Україна «активно працює з партнерами».
Президент наголосив, що ключовою темою на засіданні Ставки було обговорення ситуації на фронті, особливо детально – Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Президент відзначив, що зараз Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський перебуває на фронті й тримає ситуацію під особистим контролем.
До слова, нещодавно Володимир Зеленський назвав причини просування Росії на сході України. Зокрема однією з причин, на думку президента, є заборона західних партнерів застосовувати отриману зброю для ударів по цілях вглиб Росії.