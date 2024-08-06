Президент пообіцяв збільшення виробництва вітчизняних ракет

Президент Володимир Зеленський доповів про результати засідання Ставки верховного головнокомандувача. За його словами, ракет українського виробництва буде більше. Про це він написав у своєму Telegram-каналі у вівторок, 6 серпня.

Глава держави відзначив, що одне із питань, які обговорювались на Ставці, – динаміка виробництва українських ракет і дронів та потреба Сил оборони до кінця року.

«Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше», – сказав Зеленський.

Також, за його словами, міністр оборони Рустем Умєров доповідав щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад. За словами президента, Україна «активно працює з партнерами».

Президент наголосив, що ключовою темою на засіданні Ставки було обговорення ситуації на фронті, особливо детально – Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Президент відзначив, що зараз Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський перебуває на фронті й тримає ситуацію під особистим контролем.

До слова, нещодавно Володимир Зеленський назвав причини просування Росії на сході України. Зокрема однією з причин, на думку президента, є заборона західних партнерів застосовувати отриману зброю для ударів по цілях вглиб Росії.