Українській армії потрібно більше зброї, переконаний президент України

За рахунок іноземної допомоги Україна розраховувала укомплектувати 14 бригад. Однак через брак ресурсів наразі вдалось укомплектувати лише три, заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким медіа, пише 1 серпня, LB.ua.

За словами голови держави, саме брак ресурсів є основною причиною просування Росії на сході України. Зеленський розповів, що від початку пакети західної допомоги планували спрямувати саме для цих 14 бригад, військові яких мали забезпечити ротацію на фронті та замінити тих захисників, які воюють роками. Однак цю допомогу довелося витрачати і на інші бригади. У підсумку вдалось укомплектувати лише три бригади.

«Хоча б десять, скажу вам відверто. Тому що стоять хлопці на полі бою, і їм треба відпочити. А як ви будете ротації проводити, якщо вони пусті?», – заявив Зеленський.

Ще однією причиною просування ворога, як вважає президент України, є їхня боязнь відмовитися від наступу, оскільки у випадку, якщо вони біжать назад, їх убивають. Водночас Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не дозволить собі такого підходу.

Президент також звернув увагу на неможливість застосовувати отриману зброю для всіх цілей, для яких потрібно. Цей факт він назвав третьою причиною просування окупантів.

«Я вважаю, це серйозний виклик, що ми не можемо використовувати зброю так, як нам потрібно», – додав він.

Президент також висловив переконання, що Збройним силам України вдасться зупинити російське просування.

Нагадаємо, що Україна розв'язує свої проблеми з живою силою і формує кілька нових бригад. Про це ще наприкінці квітня 2024 року заявляв Володимир Зеленський. Водночас за словами аналітиків, затримка й недостатність поставок західної зброї стоять на заваді оснащення всіх цих нових бригад. За словами експертів, яких цитує The New York Times, Україна мобілізує в армію до 30 тис. людей на місяць, що у два-три рази більше, ніж було взимку і приблизно стільки ж, скільки щомісяця призиває до лав російської армії.