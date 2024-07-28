Офіс президента та дипломатичні команди працюють над мирним планом

План для другого Саміту миру буде готовий до листопада. Йому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю японському телеканалу NHK 27 липня, повідомляють Polska Agencja Prasowa та NHK.

«Терпіння, допомога і дипломатичний тиск – ось три фактори для справедливого закінчення війни», – сказав Володимир Зеленський в розмові. Він додав, що США та Європа показують свою об'єднаність, що створює додатковий тиск на Москву, і показує, що у неї «немає жодних шансів».

Глава держави підкреслив, що не може позитивно реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окуповувати частину українських територій. За його словами, Київ розпочинає детальні дискусії з третіми країнами щодо територіальної цілісності та створення дорожньої карти для досягнення миру.

«Я доручив це завдання Офісу президента та дипломатичним командам. План буде готовий до кінця листопада», — анонсував президент.

Зеленський також розповів, що 19 липня, під час телефонної розмови з республіканським кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, він сказав Трампу, що Володимир Путін є «вбивцею» України.

«Важливо розуміти, з ким ми маємо справу. Дуже важливо, щоб Трамп це розумів», – пояснив український президент. Він також розповів, що запросив кандидата в президенти США відвідати Україну, щоб «побачити на власні очі», якою є ситуація в країні.

Західні та українські ЗМІ зазначають, що президентські вибори в США в листопаді вплинуть на підтримку України. NHK передає, що у липні офіційні особи Києва контактували з президентськими кампаніями Дональда Трампа та віцепрезидентки США Камали Гарріс.

До слова, нещодавно колишній британський премʼєр-міністр Борис Джонсон опублікував статтю, в якій описав власне бачення «мирного плану» для України, який обговорив з Дональдом Трампом. Однією з гострих тез, які озвучив Джонсон, стало завершення війни в Україні виведенням російських військ на кордони 2022 року. Тобто Росія збереже окуповані Крим і так звані «ДНР/ЛНР». Натомість на думку Джонсона, Росія не блокуватиме вступ України до Євросоюзу та НАТО.



















