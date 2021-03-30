Володимир Зеленський із президентським знаком на шиї та гербовою печаткою у руці під час інавгурації

Володимир Зеленський змінив вигляд Знака президента України – орденського ланцюга, який складається з медальйона-підвіски, фініфтевих медальйонів та декоративних ланок. Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента у понеділок, 29 березня.

Зміни стосується лише кількості декоративних ланок – стилізованого зображення листя та кетягів калини на ланцюгу. Їх тепер буде 16, замість попередніх 12. Зазначимо, що в указі причина збільшення цих ланок не вказується.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що відомо про Знак президента України

Один із офіційних символів президента України, який має форму орденського ланцюга, що складається з медальйона-підвіски, 6 фініфтевих медальйонів та 12 декоративних ланок, розміщених у відповідній послідовності. Він виготовлений з жовтого і білого металу та важить близько 400 грамів. Його носять на шиї.

Президенти використовують цей знак під час прийому вірчих і відкличних грамот глав дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, вручення державних нагород, президентських відзнак, відзнак лауреатів державних премій, а також під час телевізійних звернень з посланнями до народу. Він використовується також у інших випадках, якщо це передбачено нормами протоколу.

Серед інших офіційних символів президента є штандарт, гербова печатка та булава.