Володимир Зеленський звільнив голову Яворівської РДА
Юрій Шпак пробув на посаді неповні чотири місяці
Володимир Зеленський звільнив голову Яворівської райдержадміністрації Юрія Шпака. Посадовець сам написав заяву на звільнення. Про це йдеться у розпорядженні президента від 20 січня.
«Звільнити Шпака Юрія Анатолійовича з посади голови Яворівської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою», – зазначено у розпорядженні.
На посаді голови Яворівської РДА Юрій Шпак пробув неповні чотири місяці.
Нагадаємо, що раніше 53-річний Юрій Шпак обіймав посаду першого заступника голови Миколаївської РДА, а перед тим працював керівником справ виконавчого комітету Миколаївської міськради. У вересні 2020 року Володимир Зеленський призначив його головою Яворівської РДА на Львівщині.
Як повідомляв ZAXID.NET, попередній голова Яворівської РДА 41-річний Андрій Шумський раптово помер у липні минулого року.