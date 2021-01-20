Юрій Шпак сам написав заяву на звільнення

Володимир Зеленський звільнив голову Яворівської райдержадміністрації Юрія Шпака. Посадовець сам написав заяву на звільнення. Про це йдеться у розпорядженні президента від 20 січня.

«Звільнити Шпака Юрія Анатолійовича з посади голови Яворівської районної державної адміністрації Львівської області згідно з поданою ним заявою», – зазначено у розпорядженні.

На посаді голови Яворівської РДА Юрій Шпак пробув неповні чотири місяці.

Нагадаємо, що раніше 53-річний Юрій Шпак обіймав посаду першого заступника голови Миколаївської РДА, а перед тим працював керівником справ виконавчого комітету Миколаївської міськради. У вересні 2020 року Володимир Зеленський призначив його головою Яворівської РДА на Львівщині.

Як повідомляв ZAXID.NET, попередній голова Яворівської РДА 41-річний Андрій Шумський раптово помер у липні минулого року.