ВООЗ назвала Україну лідером із захворюваності на кір в Європі

За даними Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), число хворих на кір в Україні в першій половині 2018 року перевищило 23 тис. осіб. Це становить більш як половину від загального числа інфікованих на кір осіб в Європі, повідомляє Deutsche Welle.

За перші шість місяців 2018 року в європейському регіоні ВООЗ вірусом кору заражалися понад 41 тисяч дітей і дорослих, повідомили в Європейському регіональному бюро ВООЗ. Загальна кількість інфікованих за цей період значно перевищує сумарні показники за кожен попередній рік поточного десятиліття.

Для порівняння: за весь 2017 було зареєстровано 23927 випадків захворювання, а в 2016 році цей показник був найнижчим - 5273 випадків. За даними щомісячних звітів з країн регіону, в цьому році від кору померло щонайменше 37 осіб. Найбільше померлих від кору в Сербії - 14 осіб.

«Після того, як в 2016 році було зареєстровано найнижче в нинішньому десятилітті число випадків цього захворювання, тепер ми спостерігаємо різке збільшення захворюваності та числа затяжних спалахів», - зазначила директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Жужанна Якаб.

В цьому році в семи країнах європейського регіону ВООЗ було зафіксовано понад тисячу випадків інфекції у дітей та дорослих і зареєстровані смертельні випадки внаслідок кору. До цих країн належать Греція, Грузія, Італія, Росія, Сербія, Україна та Франція.

Нагадаємо, що з кінця 2017 року майже у всіх областях України медики почали фіксувати різке зростання показників захворюваності на кір. Фахівці одностайно назвали причиною спалаху кору в країні низький рівень вакцинації серед дітей. В кінці лютого 2018 року Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що ситуація із захворюваністю на кір в Україні стабілізувалася.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, рівень планової вакцинації проти кору в Україні в 2017 році виріс більш ніж удвічі в порівнянні з 2016 роком.