Всесвітня організація охорони здоров’я оновила рекомендації щодо використання масок для профілактики поширення Covid-19. Про це повідомляє прес-служба ВООЗ в Україні.

Ідеться про дві категорії масок – тканинні (немедичні) та медичні. Тканинні носити рекомендують:

усередині приміщень, де неможливо оцінити якість вентиляції чи з недостатнім провітрюванням, незалежно від того, чи є можливість дотримуватися дистанції щонайменше 1,5 метра;

у достатньо провітрюваних приміщеннях, де неможливо триматися щонайменше 1,5 метра від інших;

у магазинах, школах, церквах, ресторанах, спортзалах, зупинках автотранспорту тощо, якщо дистанція щонайменше 1,5 метра неможлива;

на ринках, ярмарках чи інших зібраннях просто неба, якщо неможливо триматися щонайменше 1,5 метра від інших.

Натомість медичні маски треба використовувати:

скрізь, де неможливо дотримуватися дистанції щонайменше 1,5 метра, людям, які мають вищі ризики розвитку важкого перебігу Covid-19, а саме людям віком від 60 років і людям із хронічними хворобами;

скрізь людям із підозрою чи підтвердженим Covid-19, незалежно від того, є симптоми захворювання чи ні, а також тим, хто очікує на результат тестування.

Крім цього, ВООЗ не рекомендує носити маску під час занять спортом, бо вона може заважати комфортному диханню. Також не рекомендують носити маску з клапаном, адже клапан видиху може пропускати повітря й у такий спосіб поширювати вірус.

ВООЗ наголошує, що тільки маска не може захистити від вірусу. Важливо дотримуватися дистанції, уникати великого скупчення людей, чхати та кашляти в лікоть чи одноразову хустинку, добре провітрювати приміщення.