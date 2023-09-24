Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 24 вересня оприлюднила оновлені дані, згідно з якими кількість випадків захворювання на холеру в усьому світі за останній рік зросла більш ніж удвічі.

Як пише в неділю, 24 вересня, «Радіо Свобода», За даними ВООЗ, у 2022 році було зареєстровано близько 470 тисяч випадків захворювання, що значно більше порівняно з 220 тисячами випадків у попередньому році. Однак експерти ВООЗ заявили, що інформації про ситуацію все ще недостатньо, і за попередньою оцінкою, організація прогнозує від 1,3 до 4 мільйонів захворювань і до 143 тисяч смертей щорічно.

За даними ВООЗ, Афганістан, Камерун, Демократична Республіка Конго, Малаві, Нігерія, Сомалі та Сирія особливо постраждали за рік через спалахи холери на своїх територіях.

Холера – гостра особливо небезпечна інфекційна хвороба, спричинена холерним вібріоном, що викликає тяжкий гастроентерит з різким зневодненням організму та гемодинамічними розладами. Заразитися холерою можна через брудну воду.