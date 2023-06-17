Через підрив росіянами Каховської ГЕС військові РФ у Херсонській області та Криму потерпають від епідемії холери. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Цілі підрозділи РФ з херсонського напрямку, розташовані вздовж Північно-Кримського каналу, втрачають боєздатність та вивозяться в тил для лікування. Кілька російських солдатів вже померли.

Епідемія холери, найімовірніше, виникла через використання росіянами води з відкритих джерел. Зазначається, що у них проблеми з підвезенням бутильованої або очищенням води.

«Природно, що підрив Каховської дамби завдав колосальної шкоди природі, розкривши безліч хвороб про які ми ще почуємо. Закликаємо жителів Херсонщини та Криму бути особливо уважними до води, яку ви вживаєте в їжу», – наголосили в «Атеш».

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я попередило українців про можливий спалах хвороб від збудників інфекцій у воді. Підрив Каховської ГЕС росіянами може спричинити серйозні забруднення прилеглих водойм. Мор риби вже спостерігають на Дніпропетровщині, у селі Марʼянське. На береги викинуло тисячі рибин, які загинули від спаду води.

У МОЗ запевнили, що наразі епідеміологічна ситуація на підтоплених територіях – прогнозована та керована, жодного випадку холери чи підозри на холеру не зареєстровано. Водночас у МОЗ закликали не вживати воду з колодязів до її обстеження. Також заборонено використовувати для купання поверхневі води, а ще – вживати рибу.