ВООЗ занепокоєна через виділення Кабміном України 125 млн грн на експериментальні ліки від ковіду тоцилізумаб та імуноглобулін. Про це пише LB.ua, з посиланнням на лист очільника регіонального Європейського бюро ВООЗ Ганса Клюге голові МОЗ України Максиму Степанову.

Клюге висловлює глибоке занепокоєння через рішення Кабінету міністрів виділити державні кошти на ліки, які мають низький доведений вплив або повну його відсутність на зниження смертності госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів.

Ганс Клюге відзначив, що практика лікування коронавірусу постійно змінюється, для цього проводяться численні контрольовані дослідження багатьох різних препаратів.

«Беручи до уваги ситуацію зі світовою пандемією Covid-19, важливо відзначити ініціативу українських спеціалістів слідувати останнім доступним рекомендаціям та протоколам лікування. Однак ВООЗ хотіла б заохотити до дотримання доказових методів та пропонує переглянути наявну в Україні практику призначення експериментальних препаратів для лікування Covid-19», – йдеться у листі.

ВООЗ підкреслила, що такий великий бюджет, як було погоджено для закупівлі експериментальних препаратів без достатнього обґрунтування, слід спрямовувати на забезпечення кисневої терапії та необхідних матеріалів, зокрема, масок, а також пульсоксиметрів для швидкої ідентифікації та направлення пацієнтів, стан яких погіршується.

У ВООЗ нагадали, що уважно стежать за даними глобальних досліджень та регулярно оновлюють свої технічні вказівки щодо лікування пацієнтів з коронавірусом.

Нагадаємо, що уряд виділив близько 125 млн грн на купівлю тоцилізумабу та імуноглобуліну наприкінці листопада. Обидва препарати є в українському протоколі лікування, хоча їх ефективність досі недоведена.

Згідно з протоколом, їх мають призначати пацієнтам з середньо-тяжким перебігом. Заступниця Степанова Ірина Садов'як зазначала, що рішення про закупівлю цих препаратів за держкошт допоможе лікарням на місцях швидше реагувати з наданням допомоги, щоб пацієнти не були змушені шукати ліки за власний кошт.