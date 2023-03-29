Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) змінила рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусної хвороби Covid-19, поділивши тих, хто може потребувати щеплення, на три групи. Про це йдеться у рекомендаціях Стратегічної консультативної групи експертів ВООЗ.

Правила адаптували, оскільки велика частина населення світу вже має імунітет проти коронавірусу: або перехворіла на Covid-19, або має щеплення. Експерти поділили людей на три групи у залежності від того, чи потрібна їм вакцинація.

До групи високого ризику потрапили:

літні люди;

молодь зі супутніми захворюваннями (діабет, захворювання серця тощо);

люди з імунодефіцитними станами (наприклад, реципієнти трансплантації або люди з ВІЛ), зокрема діти від 6 місяців;

вагітні;

медичні працівники.

Цим людям рекомендують робити додаткове щеплення через 6-12 місяців після останньої дози, у залежності від віку та імунодефіцитних станів.

До групи середнього ризику відносять:

здорових дорослих без супутніх захворювань (зазвичай до 50-60 років);

дітей і підлітків із супутніми захворюваннями.

Їм рекомендують робити первинну вакцинацію (одне або два щеплення у залежності від вакцини) та перший бустер. Додаткові бустери безпечні для цієї групи, але ВООЗ не рекомендує регулярно ревакцинуватися, бо це має низький вплив загалом на громадське здоров'я.

До групи низького ризику належать здорові діти та підлітки від 6 місяців до 17 років. Первинна та бустерна вакцинація є безпечною та ефективною для них, але у ВООЗ вказують, що вакцинація дітей та підлітків має низький вплив на громадське здоров'я. Натомість важливіше вакцинувати людей із групи високого та середнього ризику, адже у разі ускладнень вони будуть навантажувати медичну систему.

У ВООЗ наголосили, що нинішні рекомендації стосуються поточного епідеміологічного сценарію, з часом їх можуть переглянути.

Як зазначає «Громадське», станом на кінець лютого 2023 року в Україні вакцинували 16,2 млн людей. Серед них дві дози отримали 15,4 млн людей, першу бустерну дозу – 3,1 млн, другу бустерну дозу – 253 тис. людей. Майже 839 тис. українців не отримали другої дози, а понад 12,3 млн – першу бустерну дозу.