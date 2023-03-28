Останніми тижнями лікарі спостерігають серед госпіталізованих пацієнтів із коронавірусом агресивніший перебіг хвороби. Про це на брифінгу в вівторок, 28 березня, сказала лікарка-інфекціоністка, завідувачка інфекційного відділення №2 Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова.

«Ми спостерігаємо зараз значно агресивніший перебіг “Омікрону”, цього не було влітку [2022 року], агресивність проявляється тим, що дуже висока температура в деяких випадках, і дуже стрімкий розвиток самого захворювання, наростання дихальної недостатності з ушкодженням легень. Цих випадків ще не було влітку, але зараз, на жаль, останніми тижнями ми маємо такі випадки», – повідомила Мінова, яку процитував «Укрінформ».

Вона зазначила, що переважна більшість пацієнтів інфікувалися саме штамом «Омікрон», і останні кілька тижнів лікарі спостерігають збільшення кількості випадків з дихальною недостатністю, збільшення кількості важких пацієнтів, які потребують госпіталізації у відділення інтенсивної терапії, збільшення кількості випадків, які потребують неінвазивної вентиляції легень.

За її словами, більшість таких пацієнтів невакциновані проти Covid-19. До того ж, як додала Мінова, симптоми Covid-19 схожі із симптомами грипу, захворювання в перші дні починається однаково – висока температура, першіння в горлі, кашель. Тому вона радить насамперед проводити швидкий тест на визначення Covid-19, який доступний у сімейного лікаря. У групі ризику перебувають пацієнти віком від 65 років, люди, які мають хронічні захворювання – серцево-судинні, захворювання легень, онкохворі, пацієнти з імуносупресивними станами.