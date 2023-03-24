Медики закликають вакцинуватися, особливо тих, хто має супутні захворювання

З приходом весни коронавірус не відступаає, переважає омікрон ХВВ 1.5, більш відомий як «Кракен». Уже третій тиждень постіль на Львівщині фіксують понад 10 летальних випадків за тиждень. Не можуть справитися з коронавірусом, як правило, люди старшого віку, які мають супутні захворювання, повідомили у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

З 17 по 23 березня цього року на Львівщині провели 10088 досліджень на Covid-19 і отримали 849 позитивних результатів. На лікуванні у стаціонарах перебуває 298 хворих.

За цей період (з 17-по 23 березня) від ускладнень коронавірусної інфекції померло 16 хворих. Минулого тижня було зафіксовано 10 летальних випадків, позаминулого – 18 (з них 17 хворих не мали щеплення, одна хвора отримала одну дозу вакцини).

З 16 померлих цього тижня, лише двоє були вакциновані, але бустерної дози не мали. Наймолодшому чоловікові було лише 36 років, мав супутні захворювання, найстаршому –95 років. Переважна більшість померлих були віком 60 +. Шестеро померлих – львів’яни.

Аби вберегтися від захворювання, медики закликають людей вакцинуватися, особливо людям старшого віку, які мають супутні захворювання, бо в разі зустрічі з коронавірусом, їхній організм може не впоратися з захворюванням. Лікарі кажуть, що треба зробити першу і другу дозу, і першу і другу бустерну дозу, щоб організм був готовий зустрітися з вірусом.

За весь період пандемії на Львівщині на коронавірус захворіло 332343 мешканців області, одужало – 321281 хворих, померло – 6911.