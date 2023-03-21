Що швидше виявити проблеми, то легше їх позбутися

Управління охорони здоров’я Львівської міської ради та Друге медичне об’єднання запрошують львів’ян безкоштовно пройти спірографію і дізнатися, у якому стані легені. Акція «Дихайте на повні груди» проходить з 13 до 31 березня.

Безкоштовно пройти спірографію можуть усі мешканці та гості міста, які мають підозру або хворіють на хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ), бронхіальну астму та ускладнення після Covid-19. Таке обстеження проводять у міському лікувально-діагностичному кабінеті «Пульміс», міському алергологічному кабінеті та в центрі «Терапія» Другого медичного об’єднання Львова, кажуть у ЛМР.

Спірографія – метод дослідження функції легень шляхом графічної реєстрації їх об’єму при диханні. Медики кажуть, що за допомогою цього дослідження можна визначити не тільки обструкцію, а й рестрикцію, закупорку, навіть онкологічне захворювання, коли пацієнт не так видихає.

Амбулаторно пацієнтів консультує пульмонолог або алерголог. Тоді лікар вирішує, чи продовжувати лікування вдома, чи пацієнт потребує госпіталізації.

«Дуже важливо виявити захворювання на ранніх стадіях. Коли пацієнт вже звернувся до нас, то це переважно ІІІ-ІV стадії. Курці думають, що кашель від куріння, і тому не приходять до лікарів. Ми маємо практику записувати на спірометрію усіх пацієнтів, які звертаються у поліклініку. За рік у Львові виявляємо близько 500 пацієнтів з ранніми стадіями хронічного обструктивного захворювання легень», – повідомила лікарка-пульмонологиня міського лікувально-діагностичного кабінету «Пульміс» Олена Кулітка,

Пройти таке обстеження рекомендують людям з такими симптомами: неможливість дихати на повні груди, задишка, нестача повітря, постійний кашель, хрипи під час дихання, підвищена температура тіла. Спеціальна підготовка до спірографії не потрібна.

Для запису на спірографію потрібно зателефонувати у кол-центр: 067 150 16 17.

Де можна пройти обстеження?