Команда лікарів, які у Великій Британії спільно оперували українку

Команду львівських хірургів запросили для обміну досвідом у провідні клініки Великої Британії: клініку реконструктивної хірургії Оксфордського університету, клініку святої Марії в Лондоні і клініку коледжу хірургів в Единбурзі, де вони спільно з британськими колегами брали у часть у складних реконструктивних операціях.

У клініці в Единбурзі львівські хірурги спільно з відомим британським реконструктивним хірургом Кеном Стаюртом прооперували молоду українку, яка під час ДТП повністю втратила вухо.

Дівчина, як розповів ZAXID.NET завідувач першого хірургічного відділення лікарні св. Пантелеймона Гнат Герич, майбутній медик, навчається в Одеському національному медуніверситеті. До Львова приїхала на консультацію. Оскільки шкіра у ділянці вуха була дуже пошкоджена, її вирішили оперувати в одному з найкращих відділень Великої Британії, яке спеціалізується саме на реконструктивних операціях вуха.

«Операції з повного відновлення вуха проводять, як правило, у два, а то й три етапи. Українку прооперували за один етап. Операція тривала 12 годин і пройшла успішно, без ускладнень. Нове вухо сформували зі штучного синтетичного імпланту. Упродовж року вухо буде змінюватися і такого вигляду, якого ми очікуємо, набуде через рік», – каже Гнат Герич.

Дівчина два тижні перебувала під спостереженням лікарів і вже повертається в Україну. Вона чує на травмоване вухо. І вже невдовзі заново створене вухо матиме такий вигляд, як і неушкоджене.

Окрім цієї операції, львівські хірурги працювали у складі команд, які проводили реконструктивні операції пацієнтам з різними травмами кінцівок у клініці реконструктивної хірургії Оксфордського університету та клініці святої Марії в Лондоні. Набутий досвід тепер використовуватимуть для порятунку травмованих українців.