Така патологія найчастіше виникає через надмірну блювоту після пишного застілля

До львівської лікарні св. Луки «швидка» привезла 49-річного львів’янина у дуже важкому стані. Після обстеження лікарі зрозуміли, що у чоловіка розірвався старохід, і терміново взяли в операційну.

Після застілля, кажуть у лікарні, чоловік блював сім годин, скаржився на біль у лівому підребер’ї. Лікарі відділення невідкладної допомоги зробили пацієнтові УЗД внутрішніх органів, рентген органів грудної клітки, але причини болю не знайшли. Та пацієнтові ставало дедалі гірше. Лікарі запідозріли, що у львів'янина розірвався стравохід, мовою медиків у нього – синдром Бурхаве.

Підозри лікарів підтвердилися після фіброгастроскопії , огляд слизової оболонки стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки з допомогою ендоскопа.

«"Бенкетний стравохід", так часто називають патологію – це розрив стравоходу, який зазвичай виникає внаслідок надмірної блювоти після застілля або вживання алкоголю. У лікарській практиці такі пацієнти трапляються рідко», – кажуть у лікарні.

До 50% таких пацієнтів медикам вдається врятувати, якщо вони потраплять до лікарні впродовж шести годин після виникнення раптового болю – основного симптому розриву. Далі шанси на життя в таких хворих зменшуються, бо їжа потрапляє у середостіння грудної клітини та починається гнійний процес.

Львів’янин, на щастя, вчасно потрапив до рук хірургів і після обстеження його відразу взяли до операційної, де дві години рятували його стравохід.

Чоловік 26 днів провів у реанімації, де лікарі поступово стабілізовували всі системи і функції його організму. На 27-ий день його перевели до палати відділення хірургії, де він продовжує лікування.