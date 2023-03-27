За тиждень, з 20 по 26 березня, від ускладнень коронавірусу на Хмельниччині померли 17 людей. Всього за цей час в області підтвердили 1787 нових випадків хвороби, йдеться у статистиці за тиждень, яку оприлюднила прес-служба Хмельницької військової адміністрації. Це на 204 випадки більше, ніж минулого тижня.

Також суттєво зросла кількість летальних випадків: померли 17 людей. Для порівняння, попереднього тижня на Хмельниччині фіксували лише шість смертей від ускладнень коронавірусу. Спеціалісти зазначають, що найвищий показник смертності – серед людей, яким понад 65 років.

У прес-службі Хмельницького центру контролю та профілактики хвороб додають, що також в області вже підтверджений штам «Кракен». Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, «Кракен» з-поміж інших штамів найефективніше ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом. Однак скільки саме таких випадків зафіксували, наразі невідомо.

Всього з початку епідемії на території Хмельницької області підтвердили понад 240 тис. випадків захворювання на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли понад 4 тис. осіб.