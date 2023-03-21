Президент США Джо Байден підписав закон про розсекречення інформації про походження коронавірусу, повідомила в понеділок, 20 березня, прес-служба Білого дому.

«Я поділяю намір Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби Covid-19. У 2021 році я доручив Розвідувальному відомству використати всі наявні в його розпорядженні інструменти для розслідування походження Covid-19, і ця робота триває. Ми повинні докопатися до суті походження Covid-19, щоб допомогти нам краще запобігати майбутнім пандеміям», – сказав американський президент.

Байден зазначив, що його адміністрація продовжуватиме переглядати всю засекречену інформацію, яка стосується походження Covid-19,

а також розсекретить і надасть якомога більше такої інформації відповідно до конституційних повноважень.

Раніше Міністерство енергетики США, яке контролює передові національні лабораторії, заявляло, що існує ймовірність поширення коронавірусу внаслідок ненавмисного витоку з лабораторії, розташованої в китайському місті Ухань. Водночас версію про природне походження вірусу розвідувальні органи США теж не відкидають.