Кампус Уханського інституту вірусології в Ухані, звідки міг поширитись коронавірус

Міністерство енергетики США вважає, що пандемія Covid-19 виникла внаслідок витоку з китайської лабораторії. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на засекречену розвідувальну доповідь, яку нещодавно отримали Білий дім та ключові члени конгресу.

Зазначається, що Міністерство енергетики США погодилось із висновками Федерального бюро розслідувань, заявивши, що коронавірус, найімовірніше, поширився через витік із китайської лабораторії.

WSJ стверджує, що висновок Міністерства енергетики є результатом нових розвідданих і має важливе значення, оскільки відомство має значний науковий досвід і контролює мережу національних лабораторій США, де проводять передові біологічні дослідження.

Американські посадовці відмовилися надати деталі щодо нових даних розвідки і аналізу, завдяки яким Міненергетики США вважає, що ковід поширився внаслідок ненавмисного витоку з лабораторії.

Інші відомства американської розвідки, а також національна розвідувальна група все ще вважають, що вірус, швидше за все, – результат природної передачі вірусу. Ще два відомства не визначилися з позицією.

Незважаючи на відмінності в аналізі відомств, оновлений звіт підтвердив наявний між ними консенсус щодо того, що Covid-19 не є результатом китайської програми з розробки біологічної зброї.

Чиновники не повідомили, чи оприлюднять новий аналіз щодо походження коронавірусу.